Nella giornata odierna si è svolta la prima seduta di recupero dalla ludopatia del calciatore bianconero Nicolò Fagioli, che potrà fare il suo rientro in campo soltanto nell'ultima giornata contro il Monza a causa della squalifica di 12 mesi che gli era stata inflitta. Al termine di questo primo incontro anche il Presidente dell'Ordine degli psicologi piemontesi ha mostrato positività attraverso le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti presenti."Abbiamo predisposto un setting circolare in maniera tale che tutti i colleghi potessero intervenire, quindi si è trattato di un dialogo costruttivo. Nicolò si è trovato bene, lui ha detto le sue cose. E' stata un'ora e mezza profiqua per tutti noi".