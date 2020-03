Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha analizzato la questione del taglio degli stipendi dal punto di vista di una società di Serie B: "La Juventus ha tantissimi giocatori con contratti pluriennali e quindi hanno trovato un accordo tra di loro - ha detto Chisoli ai microfoni di cittadellaspezia.com - il Serie B questo discorso è meno fattibile, perché ci sono alcuni contratti in scadenza e molti giocatori in prestito con scadenza fissata al 30 giugno". La Juventus è stata la prima società in Italia ha tagliare gli stipendi a giocatori e staff per i prossimi quattro mesi.