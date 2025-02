Il presidente dell'Empoli: 'Bellissima serata, ma noi pensiamo al campionato'

Getty Images

Le parole di Corsi

Intervistato da Radio Radio Mattino, Fabrizio, presidente, ha espresso una moderata soddisfazione per la storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ottenuta battendo laall'Allianz Stadium. Il patron del club toscano ha sottolineato l’importanza del risultato, che rappresenta un grande traguardo per la squadra e un motivo di orgoglio per tutto l’ambiente. Nonostante la gioia, Corsi ha mantenuto un atteggiamento equilibrato."L’idea era quella di fare una prestazione solida e uscire rafforzati dal confronto con una grande squadra, anche in vista dell’impegno che per noi conta di più, quello di domenica prossima.

Abbiamo una classifica deficitaria e veniamo da un mese e mezzo di risultati negativi. Noi però li leggiamo a modo nostro, perché spesso il risultato non ha rispecchiato il rendimento sul campo. Ieri, ad esempio, abbiamo recuperato due giocatori importanti, che hanno dato sostanza alla squadra, soprattutto in difesa. È stata una serata bellissima, ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Diciamo che questa mattina l’unica cosa che conta è preparare al meglio la sfida di domenica".