Le parole di Lorenzo, presidente della, riportate da Calcio e Finanza:SUPERLEGA – "Non se ne è parlato. Le società interessate avevano avvisato la Lega, eravamo stati avvertiti di questo passaggio. Si comprendono le ragioni alla base della Superlega, sono stati però sbagliati tempi e modi. La Lega segue con interesse e preoccupazione nel momento in cui dovesse percepire un danno per i campionati nazionali. Al momento i club interessati assicurano che non verranno in alcun modo danneggiati. Juve, Milan e Inter contemporaneamente in Superlega e in Serie A? È una domanda da porre prima alla UEFA e poi a noi".