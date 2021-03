Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato di un possibile sbarco di Erling Haaland e Kylian Mbappé in Spagna, ma soprattutto dell'eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "E' molto complicato che i primi due giocatori arrivino da noi - spiega Tebas - Io lo spero, ma bisogna anche guardare la realtà. Ronaldo? Continua ad essere decisivo, è un genio. A Madrid ha lasciato bei ricordi, se decidesse di tornare in Spagna sarebbe una grande notizia per il nostro calcio".