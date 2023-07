Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile ritorno alla Juventus di Alvaro, finito anche nel mirino di Milan e Roma in Serie A. Il Presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo intervistato da Partidazo de Cope su Cadena Cope. Le sue parole:"Su Morata non ci sono notize. Mi sorprendono queste voci, ma non credo che andrà in Italia".