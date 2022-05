Enrique Cerezo, il presidente dell'Atletico Madrid ha commentato ai microfoni di Marca la situazione legata al futuro di Alvaro Morata. Queste le sue parole:



MORATA - "Alvaro Morata è un nostro giocatore ma non so cosa succederà in futuro, se la Juve deciderà di tenerlo o meno. Le partenze sono sempre decise dai tecnici".