Le parole di Pepe Castro, presidente del Siviglia, dopo la vittoria contro il Manchester United:"Un Siviglia spettacolare, non solo per il 3-0 ma per il partidazo fatto contro una squadra fortissima, sportivamente ed economicamente. Quando il Siviglia gioca in Europa League si trasforma e può fare qualsiasi cosa, speriamo di continuare così. La partita di ieri è stata una delle migliori di sempre del Siviglia in Europa League, ma non mi sorprende perché abbiamo una rosa fantastica".