Il presidente del Parma, Krause, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, in cui ha parlato del rinnovo di contratto di Gigi Buffon.



'Spero di essere qui a inizio del prossimo anno per dire che Gigi rinnova fino al 2026 (ride). Era sotto contratto fino al 2023, questa sua decisione di rinnovare la sua permanenza è una conferma di voler continuare a livelli alti e una garanzia per noi. La cosa che mi fa ancora più piacere è sentire una persona di 44 anni parlare di futuro. E' una conferma per il futuro e per i compagni di squadra, hanno esperienza del suo entusiasmo e della sua capacità di leadership'.