Il presidente delPaoloha parlato in occasione di un evento preso l'Università Bocconi di Milano. Le parole riportate da calciomercato.com:"Noi facciamo battaglie contro discriminazioni e razzismo ad esempio, lo facciamo perché ci crediamo ma anche perché è nostra responsabilità sociale. Vogliamo avere lo stile Milan: linguaggio moderato, non litigare con arbitri e avversari, è uno stile che ha pervaso la nostra società. Poi leggo quello che dicono certe persone nel mondo del calcio e penso che siamo cattivi maestri: noi dobbiamo avere stile, poi possiamo dare lezioni agli altri. Se usiamo linguaggio inappropriato e insultiamo nei corridoi, come possiamo avere responsabilità sociale? Dobbiamo dare lezione di comportamento corretto, prima di tutto da parte nostra".