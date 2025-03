Il presidente del Marsiglia: 'Abbiamo parlato con Pogba'

Getty Images

Paul Pogba non approderà all’Olympique Marsiglia, almeno per ora. Il presidente del club francese, Pablo Longoria, ha rivelato ai microfoni di Cadena SER di aver valutato l’opzione, ma di aver rinunciato per evitare che i tempi di recupero del giocatore compromettessero l’equilibrio della squadra allenata da Roberto De Zerbi.Il centrocampista classe 1993, ex Juventus e Manchester United, è ancora senza squadra dopo aver rescisso il contratto con i bianconeri lo scorso novembre. Pogba ha recentemente terminato la squalifica per doping, che lo aveva fermato per 18 mesi. Il provvedimento era scattato in seguito alla positività al testosterone riscontrata dopo Udinese-Juventus, gara d’esordio della Serie A 2022/2023. Inizialmente sospeso per quattro anni dalla WADA, l’ex campione del mondo ha visto la sanzione ridotta dal TAS di Losanna.

Ora Pogba è alla ricerca di una nuova opportunità e il suo futuro potrebbe essere negli Stati Uniti, con la Major League Soccer tra le destinazioni più probabili. Nel frattempo, il centrocampista sogna un ritorno in nazionale, con l’obiettivo di riconquistare un posto nella Francia per i Mondiali del 2026.LE PAROLE - "Abbiamo parlato, ma poi abbiamo pensato che i suoi tempi di recupero avrebbero potuto sconvolgere l'equilibrio della squadra".