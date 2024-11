David alla Juventus? La verità

Jonathan David, attaccante classe 2000 in scadenza con il Lille, è stato spesso accostato alla Juventus in particolare nelle ultime settimane. Il presidente del club francese Olivier Letang ha concesso un'intervista a Tuttosport ( QUI l'integrale) in cui ha parlato del rinnovo di David. Le sue parole:"Stiamo parlando con “Jona” e lui ha una proposta in mano. Ha detto che il LOSC è il suo club. Le nostre discussioni devono però rimanere tra noi".