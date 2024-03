Inter-Genoa, Zangrillo contro Inzaghi

Il giorno dopo la partita contro l'Inter, il numero uno delha deciso di tornare sulla vicenda e lo ha fatto attaccato in maniera netta.è intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Radio 1 e si è lasciato andare a critiche pesanti non solo nei confronti dell'arbitro Ayroldi , ma anche di Nicolòper il comportamento sull'episodio: "Gli arbitri fanno un mestiere delicato, ma non sono aiutati, sono tratti in inganno come ieri daE poi vedi che chi mima un trauma cranico ha preso una pedata nel c... figlia di un normale scontro di gioco. E non parlo solo di Barella, sono cose che capitano ogni domenica", riporta Telenord.it.Non manca poi una frecciata anche a Simoneda parte di: "Noi abbiamo un allenatore che non sgambetta come un tarantolato e non importuna il quarto uomo, anche perché se alza un dito viene ammonito o espulso".