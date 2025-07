Getty Images

Il presidente del Galatasaray: 'Abbiamo fatto l'offerta per Osimhen'

52 minuti fa



Victor Osimhen è stato spesso accostato alla Juventus nelle ultime settimane di calciomercato. L'attaccante che è in uscita dal Napoli è alla ricerca di una nuova destinazione in cui trasferirsi nel corso del mercato estivo. Una di queste potrebbe essere la Juventus ma attenzione al Galatasaray che sembra essere decisamente più avanti. Il presidente del club turco infatti parlando ai media locali ha rivelato: "Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore". Si attendono quindi evoluzioni ma la pista che porta il centravanti nigeriano alla Juventus sembra essere quasi sfumata.