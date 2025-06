Il presidente del Como allo scoperto: svelato il futuro di Fabregas

Getty Images

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato del futuro di Cesc Fabregas, allontanando le voci che lo vogliono vicino all’Inter per il dopo Inzaghi. Intervenuto sul palco di SWXS London, Suwarso ha chiarito la posizione del club lariano, sottolineando l’importanza dell’ex centrocampista spagnolo all’interno del progetto biancoblù.“La nostra visione è a lungo termine, non si esaurisce in una stagione. Il percorso del Como ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”, ha dichiarato Suwarso, come riportato da Davide Zirosky. Parole che sembrano mettere un punto fermo sul futuro dello spagnolo, contattato dall’Inter in cerca del sostituto di Simone Inzaghi, in partenza per una nuova avventura con l’Al Hilal.

Fabregas, attualmente parte dello staff tecnico e figura centrale nella crescita della società, resta quindi saldamente al Como, almeno secondo le intenzioni del presidente. La sua permanenza è vista come un tassello fondamentale nella costruzione di un progetto solido e ambizioso, che punta a consolidare il club in Serie A.Resta da capire se l’Inter insisterà, ma al momento la posizione del Como è chiara: Fabregas non si muove.