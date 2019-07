Il presidente del Benfica Luis Filipe Vieira è a Torino dove in queste ore chiuderà l'accordo con la Juventus per Mattia Perin. Come riporta Sky Sport, l'operazione è da 15 milioni di euro con il calciatore che ha già dato il via libera al trasferimento dopo i tentennamenti delle scorse settimane. In Italia, però, si sono chiuse tutte le porte e per questo il calciatore è ora ad un passo dal club portoghese pronto a chiudere l'operazione con il numero uno che è appena arrivato nel capoluogo piemontese. Domani il presidente del Benfica incontrerà l'agente del calciatore Alessandro Lucci per chiudere la trattativa. Termina quindi l'avventura di Perin dopo un solo anno passato alla Juve. Al suo posto i bianconeri hanno già chiuso il ritorno di Buffon rientrato al club dopo un anno passato al PSG.