Nella sua intervista a Tuttosport Renzo Ulivieri, presidente dell'associazione degli allenatori di calcio italiani, ha tessuto le lodi di Allegri non solo per la sua pazienza e per le doti nel leggere la partita e sfruttare i cambi, ma anche per un altro aspetto relativo al suo lavoro: "Bravo Max e bravi tutti gli allenatori che ogni tanto conducono sedute a porte aperte: è un modo per attirare affetto sulla squadra."

Sono già tre gli allenamenti della Juventus alla Continassa che sono stati visibili al pubblico.