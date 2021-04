Fresco di promozione in Serie B, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato del futuro dell'allenatore delle Fere Cristiano Lucarelli, e scherzando ha detto che: "Se dipendesse da me non sarebbe in discussione, rimarrebbe con noi. E penso che anche a lui converrebbe, almeno che non arrivino chiamate da una società tra Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio. Per adesso, non ne abbiamo mai parlato". Lucarelli al posto di Pirlo? Bandecchi sorride, e se lo tiene stretto.