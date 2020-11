1









Francesco Perondi, vice presidente dei preparatori AIAC e preparatore della Nazionale femminile, ha parlato di questo calendario congestionato e dei rischi per gli atleti: "Troppe gare, così gli staff diventano più numerosi... Gli allenamenti non sono più programmati per il gruppo, ma per il singolo: chi gioca sempre deve recuperare, le “riserve” devono mantenere il livello. E servono più preparatori. Senza preparazione e con le problematiche legate al Covid-19 tutto è diventato più complicato. Penso pure alle big, impegnate in Europa: il carico è impressionante. E oltre ad allenarsi, bisogna evitare gli infortuni. Con questi ritmi “tirare il fiato” è tutto: ogni dettaglio, come per esempio alimentazione e fisioterapia, diventa determinante. Sottolineo solo i rischi per il calciatore, una macchina che va sempre al massimo e rischia di farsi male. E attenzione alla componente psicologica e allo stress mentale: il fisico va ascoltato, i giocatori non sono dei robot".