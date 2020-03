Il preparatore atletico Mauri parla della ripresa degli allenamenti a Tuttosport: "Sicuramente, al rientro, i giocatori verranno valutati attraverso test e analisi per avere un quadro sulla condizione individuale e di squadra. A seconda della personalità del giocatore - c’è l’atleta che è più ansiogeno e quello che tende a rilassarsi -, ci sarà chi si presenterà meglio e chi sarà un po’ più indietro. Alla ripresa degli allenamenti, penso che individualizzare ancora di più il lavoro sia l’unica strada possibile per guadagnare tempo, evitare di esagerare i carichi di lavoro e portare il gruppo a un livello di condizione medio-alta globale. Serviranno almeno 10-15 giorni. Il problema non sarà tanto la prima partita, che puoi anche disputare con una forma non al top, quanto le successive"