Il Primo Ministro albanese, Edi Rama, grande tifoso della Juventus, è protagonista di un’intervista su Tuttosport:



ZANIOLO - "Zaniolo è prima di tutto un fiore azzurro tutto da coltivare. Deve capire dove può essere più sicura la sua crescita. Deve evitare l’errore di Coutinho, che lasciò in fretta Liverpool, dove poteva diventare un monumento, per andare a fare la fine della piccola statuetta inutile a Barcellona".



MERCATO JUVE - "Il problema della Juventus non mi sembra un problema di colpi, quanto piuttosto di spirito che il ferreo Antonio Conte reinventò da capo e poi il primo Allegri seppe benissimo come sfruttare per tanti altri anni".



ALLEGRI - "Chi sono io per essere contro Allegri? È un grande, ma i remake sono sempre difficili".



DYBALA - "Non è mai riuscito a essere quello che tutti pensavano che lui fosse! Forse ha ragione chi dice che Dybala è sopravvalutato".



CHIELLINI - "Se fossi al posto di Draghi gli farei fare il ministro della gioventù, per dare la carica alla prossima generazione nella difesa di valori in pieno smarrimento. E per far loro capire, con la forza dell’esempio, che i colori della patria si difendono sudando per diventare i migliori nel proprio lavoro. Come premier sarebbe un azzardo perché tanti ministri sarebbero in pericolo di testate micidiali".



PUPILLO - "Chiesa: io sono sempre per gli italiani".