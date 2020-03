Il prefetto di Torino Claudio Palomba ha commentato la scelta di rinviare a data da destinarsi Juve-Milan, semfinale di ritorno di Coppa Italia: "La decisione del rinvio nasce da alcune risultanze che sono emerse anche dall'Unità di crisi, non sempre è possibile andare a identificare le persone indipendentemente dalla residenza che per motivi di lavoro o studio possono provenire dalle regioni a rischio. Sentiti anche i Ministeri dell'Interno, della Salute e dello Sport, si è arrivati a questa decisione che può prendere il Prefetto. Juve-Inter? Penso non deciderà il Prefetto di Torino”.