. In attesa delle parole di Allegri (alle 14 su ilBiancoNero.com) e delle ultime novità dalla vigilia, per la partita di domani alle 18 Max Allegri sta pensando a un colpo dei suoi. Incoraggiato, magari, anche da un bel precedente. Torniamo a un anno fa, 1 ottobre 2022, a Vercelli durante il derby Primavera: il Torino vola nei primi 45' e all'intervallo è 3-1, poi ecco la scelta di Montero dalla panchina, proprio Kenan Yildiz. In campo per mezz'ora, il turco-tedesco ribalta tutto: gol dopo 10', poi il pari di Dean Huijsen e infine ecco il 4-3, ancora di Yildiz.Da allora sempre in copertina con i giovani e l'U23, in attesa di prendersi tutti i riflettori anche con i grandi. Oggi Yildiz saprà se Vincenzo Montella, il nuovo ct della Turchia, lo avrà convocato per la Nazionale maggiore, ma anche quante chance avrà di prendersi una maglia per domani. Un anno dopo quel derby - in cui per la prima volta aveva esultato con la linguaccia alla Del Piero - ce n'è un altro e la Juve lo gioca in emergenza. Chiesa non è al meglio e le ultime riserve sulla sua presenza sono ancora da sciogliere, così Yildiz si candida come alternativa naturale. Questo può essere veramente il punto di svolta per l’ex Bayern Monaco, sottolinea Tuttosport, esattamente come lo era stato un anno fa quel derby Primavera in cui era stato decisivo partendo dalla panchina. Una speranza e un'occasione, che prova a guadagnarsi con il lavoro e con le doppie presenze (domenica l'U23), sfruttando entusiasmo e una qualità tutta nuova.