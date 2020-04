7









Cristiano Ronaldo pubblica la foto del pranzo di Pasqua assieme a Georgina Rodriguez ed i loro figli. "Auguriamo a tutti una felice Pasqua", le parole del portoghese. Che poi aggiunge il classico hashtag #stayhome. Il campione portoghese si trova a Madeira da ormai oltre un mese ma secondo quanto riportano i media del suo paese avrebbe cambiato casa da poco in cerca di maggior privacy. Al momento CR7 si troverebbe in una super villa per la quale paga un affitto di 4 mila euro a settimana. Tra poco però dovrà tornare in Italia per l'inizio degli allenamenti con la Juve.