La Juventus affronta stasera l'Udinese per gli ottavi di Coppa Italia. Vista l'emergenza in difesa - manca, sostanzialmente, il quarto centrale nelle rotazioni - Maurizio Sarri ha convocato Luca Coccolo, centrale classe '98 in forza alla rosa della seconda squadra della Juventus. Con l'U23 in Serie C, Coccolo ha raccolto già 20 venti presenze tra campionato e coppa, ed ora è chiamato al compito di mettere una pezza agli infortuni di Demiral e soprattutto di Chiellini, del quale si aspetta il rientro nel prossimo mese.