Questa mattina si è svolta la seconda seduta di allenamento dalla ripresa per la sosta della Nazionali e, si trattava anche del secondo svolto da Dusan Vlahovic nella sua nuova era alla Juve. Il club bianconero ha voluto omaggiarlo attraverso un video pubblicato sui canali social della Vecchia Signora. Nel filmato si vede appunto l'attaccante serbo esibirsi con il pallone al fianco dei suoi nuovi compagni, come scritto anche all'interno del post: 'DV7 con loro', con riferimento appunto agli altri giocatori bianconeri presenti in allenamento.