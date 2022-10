Share







di Cristiano Corbo, inviato a Lisbona

La Juventus a Lisbona si gioca il tutto per tutto: fino a che non sarà la matematica a condannarla. Contro il Benfica la squadra bianconera proverà a tenere accesa la fiammella della speranza che si traduce nella qualificazione agli ottavi di Champions League.



L'analisi delle parole di Allegri e Alex Sandro, le ultime sulle scelte di formazione del tecnico livornese: direttamente da Lisbona, il commento e il racconto di Cristiano Corbo, inviato in Portogallo per ilBianconero.