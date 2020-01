Tanti numeri a confronto tra Juventus e Napoli, ma forse la vera sfida si giocherà in mezzo al campo. Si perché si affrontano la squadra che ha la più alta media di passaggi a partita del campionato (la Juventus con 521,17) e la seconda (il Napoli con 520,38). Gli azzurri sono anche la squadra che hanno il maggior possesso palla con una media del 58,5%, contro la seconda, la Juventus con una media del 57,5%. La soluzione di Napoli-Juventus quindi sarà in mezzo al campo con i tre centrocampisti del Napoli, più le due ali, contro i tre centrocampisti della Juve più il trequartista che agendo alle spalle del centrocampo e molto probabilmente di Demme, potrebbe far male.