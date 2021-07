Intervistato dal quotidiano Il Secolo XIX, il centrocampista portoghese della Sampdoriaha parlato del futuro del suo connazionale: "Se Ronaldo resta alla Juve? Io spero di sì, ma è una decisione che conosce solo lui. Posso dire con certezza che per l'Italia e per la Serie A, come nel caso di Mourinho alla Roma, se lui dovesse decidere di rimanere sarebbe un biglietto da visita non da poco. Soprattutto in questo periodo con la Nazionale che, avendo vinto l'Europeo, ha mandato a tutti il messaggio che il campionato di Serie A è sempre il top".