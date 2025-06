Getty Images

E' il Portogallo ad aggiudicarsi la quarta edizione della Nations League. La finalissima con la Spagna, giocata all'Allianz Arena di Monaco Baviera, si è risolta ai calci di rigore che alla fine hanno premiato i lusitani.Lo spettacolo, in realtà, non è mancato nemmeno nel corso dei novanta minuti: la Spagna è passata in vantaggio al 21' con Zubimendi, ma dopo cinque minuti è arrivato il pareggio di Nuno Mendes dopo soli cinque minuti.Prima dell'intervallo, la Roja ha messo di nuovo la freccia con Oyarzabal, ma nella ripresa è arrivato il goal del definitivo 2-2 da parte di un intramontabile Cristiano Ronaldo, giunto al goal numero 938 in carriera.

Il tabellino di Portogallo-Spagna

La partita è poi sfumata verso i tempi supplementari che non hanno prodotto nessun colpo di scena: e così si è arrivati dunque ai calci di rigore con l'errore decisivo di Alvaro Morata e la rete di Ruben Neves che ha consegnato il trofeo al Portogallo, sollevato ancora una volta da un eterno CR7.Marcatori: 21' Zubimendi (S), 26' Nuno Mendes (P), 45' Oyarzabal (S), 61' Cristiano Ronaldo (P)Sequenza calci di rigore: Ramos (P) goal, Merino (S) goal, Vitinha (P) goal, Alex Baena (S) goal, Bruno Fernandes (P) goal, Isco (S) goal, Nuno Mendes (P) goal, Morata (S) parato, Ruben Neves (P) goalPORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Neves (46' Semedo), Ruben Dias, Gonçalo Inacio (74' Renato Veiga), Nuno Mendes; Bernardo Silva (74' Leao), Vitinha; Pedro Neto (106' s.t.s. Diogo Jota), Bruno Fernandes, Conceiçao (46' Ruben Neves); Cristiano Ronaldo (88' Ramos). Ct. Martinez.SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza (92' p.t.s. Pedro Porro), Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri (74' Isco), Zubimendi, Fabian Ruiz (74' Merino); Yamal (106' s.t.s. Pino), Oyarzabal (111' s.t.s. Morata), Nico Williams (92' p.t.s. Alex Baena). Ct. de la Fuente.Arbitro: Scharer (Svizzera)Ammoniti: Gonçalo Inacio (P), Fabian Ruiz (S), Pedro Neto (P), Le Normand (S), Nuno Mendes (P), Alex Baena (S), Pedro Porro (S), Martinez (P)Espulsi: nessuno