Your browser does not support iframes.

Cristiano Ronaldo celebrato in tutto il mondo. Oggi più del solito. Da CR7 a CR700 è un attimo, con il rigore di ieri contro l'Ucraina ha raggiunto le 700 reti in carriera tra club e nazionale.



RASSEGNA - In Portogallo le prime pagine sono tutte per l'attaccante della Juventus: "700 (gol) - 3 (punti)" è l'operazione che fa A Bola, con Cristiano Ronaldo sconsolato a braccia larghe per la sconfitta del suo Portogallo contro la Svezia nonostante il traguardo dei 700 centri. "Mi sono svegliato tardi" titola Record, l'altro quotidiano principale in Portogallo. Il gol numero 700 di Cristiano non è servito a vincere contro la Svezia nella gara di qualificazione all'Europeo.