Il Porto in difficoltà. Dopo lo stop contro lo Sporting, condizione necessaria per riaprire il campionato, il club lusitano è stato sconfitto anche dal Braga nelle semifinali della Coppa di Portogallo. Pur giocando in casa e partendo con i favori del pronostico, la formazione di Sergio Conceiçao crolla. Il Braga va in finale, il Porto prima della Juve non vive un buon momento.



IL TABELLINO



PORTO-BRAGA 2-3 (andata 1-1)



MARCATORI: pt 9' e 14' Abel Ruiz, 28' Piazon, 30' Otavio; st 35' Marega



PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafá (12' st Sergio Oliveira), Mbemba (23' pt Taremi), Pepe, Sarr (22' st Evanilson); Corona, Uribe (12' st F. Conceiçao), Grujic (23' pt Sanusi), Otavio; Marega, Luis Diaz. A disp. Marchesin, F. Conceiçao, Diogo Leite. All. S. Conceiçao



BRAGA (3-4-2-1): Matehus; Borja, Raul Silva, Vitor Tormena; Esgaio, Al Musrati, Fransergio, Galeno (38' pt Bruno Rodrigues); R. Horta (48' st José Carlos), Piazon, Abel Ruiz (31' st Sporar). A disp. Tiago Sá, A. Horta, Novais, R. Gomes. All. Carvalhal



ARBITRO: Soares Dias

NOTE: espulso Borja (34' pt).

Ammoniti: Esgaio, Piazon, Matheus e Otavio.

Angoli: 23-1 per il Porto.