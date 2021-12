Tutti ricorderete, che da portiere del Benevento segnò 4 anni fa un clamoroso gol contro il Milan. Quello che forse non tutti ricorderete è che Brignoli quell'anno era ancora di proprietà della Juventus. Questi alcuni ricordi in merito del trentenne portiere, oggi al Panathinaikos in Grecia, ai microfoni di Calciomercato.com: "Alla Juve avevo fatto qualche settimana in estate prima dei prestiti: fantastico, avevo campioni ovunque intorno a me, fu come un master a Google! Cercavo di rubare ogni movimento con lo sguardo, sia in campo che a livello comportamentale. Ricordo cheUna volta ricordo che Buffon era appena rientrato dalla Nazionale, avevamo il giorno libero ma voleva andare comunque ad allenarsi, e mi chiese se potevo lavorare insieme a lui."