Il portiere della Primavera della Juventus, Filippo Dadone, lascia i bianconeri e nel farlo saluta attraverso il suo profilo Instagram: "È stato tutto molto bello...lungo, affascinante, faticoso. Sei e sarai per sempre casa mia. Quella casa che ho amato con tutto il mio cuore e che mi ha fatto conoscere i miei compagni, diventati amici, che mai smetterò di chiamare fratelli. Vi amo, vi ammiro, e lo farò sempre. Siete stati tutto quello che volevo. Vi abbraccerei uno a uno per sussurrarvi il bene che vi voglio. Avete reso un bimbo tanto felice. Oggi, come 10 anni fa, sembra tutto un bellissimo sogno.E per questo, nulla potrà mai descriverlo. Esserci stato un privilegio, salutarti un emozione. Ciao casa. Ciao fratelli. Ciao Juventus".