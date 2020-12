Gianluigi Buffon non rappresenta solo un pezzo di storia della Juventus ma è un punto di riferimento globale per il mondo del calcio. A confermarlo è il portiere della Lazio, Pepe Reina, intervistato da El Transistor: "Buffon rappresenta una speranza, vuol dire che anche a 42 anni i portieri più anziani possono continuare a giocare diverse partite. io continuerò finché starò bene e mi divertirò, altrimenti sarà finita. Amo l'Italia ma i miei migliori anni da calciatore li ho passati in Inghilterra dove mi sono divertito di più e ho raggiunto obiettivi personali e sportivi. I miei portieri preferiti sono Schmeichel, Buffon e Casillas".