di Luca Bedogni

Interisti, stampa e Del Piero. Si sono tutti scandalizzati per il rigore di Cuadrado quando è il più netto dei tre. Questa che mi accingo a scrivere non è una provocazione, è una dimostrazione chiara ed evidente, incontrovertibile. È basata sulla dinamica dell’evento, non su un fotogramma singolo, che sappiamo invece essere sempre il materiale preferito da chi strumentalizza le immagini a proprio piacimento (o per ignoranza). L’accusa da smontare si articola in due punti fondamentalmente. Il primo è assurdo e di facile confutazione: Perisic è fermo, ho sentito dire, non fa nulla. Non è vero, e lo vedremo sotto (accorciare forte in area può essere molto pericoloso...). Il secondo punto, invece, richiede un’argomentazione più sottile, di natura squisitamente tecnica. In questo caso vedremo se prevarrà l’onestà o il pregiudizio. Tutta la faccenda infatti si radica su un pregiudizio nei confronti di Cuadrado: secondo gli indignati è lui che cerca la gamba del croato con un movimento innaturale. È il solito farabutto cascatore, tuonano. Ebbene, forse non conoscono l’esistenza della ‘Ronaldo chop’.