Per un Chiellini che potrebbe rimanere - Giorgio - ce n'è un altro pronto a fare le valigie. Si tratta di Claudio, fratello del capitano bianconero, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe diventare il nuovo ds del Pisa. Attualmente è responsabile del mercato della Juve Under 23, e secondo il quotidiano potrebbe affiancare Giovanni Corrado in nerazzurro. L'alternativa porta a un altro ex juventino: Federico Balzaretti, attualmente opinionista per Dazn.