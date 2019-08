Il piano sicurezza per Villar Perosa? Lo racconta Tuttosport: le auto potranno accedere all'interno del paese attraverso i varchi esterni del comune (per intenderci: Rotonda del Cuscinetto a valle e via Nazionale/via Assietta a monte) fino alle 15. Le strade nei pressi dello stadio sono state interdette sin da ieri, il blocco scatterà invece solo domani alle 15. L'apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle 13.30, prima ci sarà il quattordicesimo trofeo Gianni Agnelli riservato agli Esordienti. Alle 17 si va in campo per Juve A contro Juve B.