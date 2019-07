Non c'è un impegno scritto, non c'è un accordo che possa valere più di una parola detta tra gentiluomini. Alla fine, la Juve ha in pugno Chiesa. Ma solo virtualmente. E' qualcosa a cui pensa l'Inter, che non smette di posare gli occhi sull'esterno della Fiorentina. Per La Gazzetta dello Sport, se la Viola dovesse riuscire nell'intento di trattenere il giocatore in maglia Fiorentina, almeno per un'altra annata, ecco che i nerazzurri si farebbero sotto per accaparrarselo nella prossima - e sicuramente caldissima - estate. Dodici mesi per organizzare un piano infallibile: dalla Pinetina si studia e ci si prova. Chiesa alla Juve non è così scontato.