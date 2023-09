La voglia di tornare è tanta e anche se non lo si dice, in casa Juve il piano, giornata per giornata, è proprio questo: tornare lassù per qualche ora e forse qualcosa in più. Dopo il tentativo della scorsa settimana, durato solo il tempo del derby di Milano, i bianconeri ci riprovano anche per mandare un messaggio chiaro al campionato: tre punti oggi in casa del Sassuolo permetterebbero di scavalcare l'Inter e andare a dormire in testa alla classifica in attesa di Empoli. Qualcosa che non succede dall’1 agosto 2020, giorno del nono scudetto consecutivo, dopo il quale al massimo è stata in vetta in compagnia. Ecco,Ma il leit motiv di Allegri è chiaro ed sempre lo stesso: spegnere quell'entusiasmo che rischia di minare il percorso, quello troppo facile e troppo effimero. Del resto, come ha ribadito: "Una vittoria o un pareggio non ci devono spostare: i campionati non si vincono e non si perdono in una partita. Ne mancano ancora 34, ci vuole molta pazienza". E un obiettivo dopo 5 giornate non vale come quello finale, ovviamente.Come riporta il Corriere dello Sport, i 10 punti su 12 finora conquistati, il ruolo di prima antagonista dell'Inter fotografato dalla classifica e soprattutto la prova di forza contro la Lazio hanno gasato l'ambiente che già sogna qualcosa in più del traguardo minimo del quarto posto, specie perché si può sfruttare il vantaggio di non giocare le coppe. Ma la pazienza e la prudenza sono le parole chiave per Allegri, che vuole prima di tutto consolidarsi nelle prime quattro posizioni e poi pensare al resto. Il messaggio è al presente e anche al futuro, come ribadito ieri in conferenza: "Per come è strutturata questa squadra avrà sicuramente un futuro, con tanti italiani e tanti giovani. La Juve ha una rosa che nei prossimi anni potrà togliersi delle soddisfazioni".