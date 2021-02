Milan-Raiola, continua il braccio di ferro per il rinnovo di Gigio Donnarumma, uno dei portieri nel mirino della Juventus se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Szczesny. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'agente del giocatore vorrebbe un super ingaggio da doppia cifra per il suo assistito, ma il Milan mette sul piatto un contratto di cinque anni da 7,5 milioni netti a stagione. Raiola respinge la proposta, e la Juve segue la situazione alla finestra. L'idea è quella di non firmare per più di due anni, nei piani potrebbe esserci un possibile trasferimento in futuro. E se i bianconeri dovessero vendere Szczesny...