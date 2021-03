Il piano diper lo scudetto è stato svelato in conferenza stampa: se tempo e vittorie saranno decisive per il tecnico, lo sarà anche arrivare nelle condizioni giuste allo scontro diretto nella penultima giornata. "L'ho detto prima, dobbiamo pensare solo a fare il nostro lavoro. Vincere tutte le partite. Poi devono esserci altre coincidenze, squadre che perdono punti. L'obiettivo nostro è vincere le partite, fare più punti possibili. All'inizio per mettere pressione all'Inter, poi arrivando a giocarci il titolo alla penultima giornata", le sue parole in conferenza.