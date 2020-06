Arkadiusz Milik è il nome più caldo per l'attacco della Juve. L'attaccante polacco ha superato Icardi e gli altri centravanti, e ora Paratici punta a prenderlo a prezzo di saldo dal Napoli col quale ha un contratto fino al 2021. De Laurentiis però non ci sta, e ha già fatto sapere che non lo vende per meno di 50 milioni, senza contropartite. Ma il polacco sta valutando l'ipotesi di andare a scadenza e liberarsi a parametro zero a giugno 2021 per firmare con la Juve.