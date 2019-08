Beppe Marotta non ci sta, il suo ex allievo Fabio Paratici non può batterlo. E' la lotta tra le parti, tra coloro che erano amici e ora sono avversari. Come spiega il Corriere dello Sport, l’ad dell’Inter sta tentando di giocare in contropiede e battere in maniera clamorosa il ds bianconero. Marotta vuole l'ok di Paulo Dybala per il trasferimento all’Inter, bloccando la Juventus e la cessione della Joya. Questo lo scacco matto voluto ai danni di Paratici.