Nonostante l'ottima prestazione contro l'Udinese, non è da escludere ancora la cessione di Dusan Vlahovic e il possibile scambio con Romelu Lukaku. In questo momento, come riporta la Stampa, la priorità è finanziaria e così si spiega la trattativa con il Chelsea e l'idea di rimpiazzare un 23enne con un 30enne. Tra qualche anno, sistemati i conti, si penserà poi ad un attaccante più giovane. Questo è il piano di Giuntoli per l'attacco bianconero.