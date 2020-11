Morata titolare, Dybala riserva. I primi della nuova Juve hanno ribaltato le gerarchie e messo in panchina l'argentino, che forse sta vivendo uno dei momenti più difficili di tutta la carriera. La Gazzetta dello Sport è sicura: "Con il numero dieci sulle spalle non vuole certo abituarsi all'idea di essere solo una comparsa", per provare a riprendersi il posto dovrà recuperare fisicamente ma soprattutto a livello mentale. Avrà bisogno di tempo e pazienza, sfruttando ogni occasione che gli darà Pirlo.