Il piano di Max. Per andare a velocità Max, nel senso di massimo. Lasi è messa alle spalle la partenza (molto) complicata in campionato: i bianconeri, controhanno messo insieme 9 punti e adesso non vogliono fermarsi. Dunque, proveranno a tornare nelle posizioni di vertice della Serie A. I primi quattro posti. La zona Champions. Che resta l'obiettivo minimo.Ecco, secondo quanto riportato da La Repubblica,ha già chiarito il percorso, che non sarà privo di difficoltà: alla sosta di novembre sarà importante tornare nel quartetto di comando, anche se a distanza dal primo posto; alla pausa di, invece, l'obiettivo è tornare a lottare per lo scudetto. Saranno decisivi i due scontri diretti dei bianconeri: il primo al rientro da quest'ultimo stop, contro la; il secondo contro l'Inter, a San Siro. Lì si capirà cosa, chi, quanto forte è la