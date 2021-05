Con il ritorno di Massimiliano Allegri Paulo Dybala potrebbe rientrare al centro del progetto Juve. Ultima stagione sfortunata per l'argentino, quasi sempre infortunato e poco utilizzato da Pirlo; le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sono ancora ferme e non è esclusa la cessione in estate per non perderlo a zero tra un anno. L'arrivo di Max però potrebbe cambiare il futuro di Dybala, col quale si potrebbero riaprire le trattative per il prolungamento dandogli un ruolo da protagonista nella Juve del futuro.