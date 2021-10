La Repubblica oggi fa il punto sulla situazione in casa Juventus e sul piano scudetto, analizzando il passaggio dallo "scontro salvezza" con lo Spezia alla zona Europa League, da giocarsi nella gara con la Roma. Poi le doppie trasferte: a San Pietroburgo contro lo Zenit e a San Siro con l’Inter, dove il tecnico conta di continuare la risalita. Per ritrovarsi di nuovo in corsa per il titolo fra due mesi.Sul quotidiano si legge: "Allegri si sta fissando degli obiettivi di corto raggio: dopo quella che definì “sfida salvezza contro lo Spezia”, voleva arrivare alla sosta di ottobre in zona Europa League e c’è riuscito, grazie a tre vittorie consecutive, mentre entro la pausa di novembre, da cui lo separano cinque partite di campionato e due di coppa, confida di aver riportato la Juve in area Champions, da cui adesso dista quattro punti". Poi l'assalto alla zona scudetto.