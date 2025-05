2025 Getty Images

Il piano della Juventus per Adzic

Vasilije Adzic non prenderà parte ai playoff di Serie C con la Juventus Next Gen. Il giovane talento montenegrino, infatti, è stato aggregato stabilmente alla prima squadra e proseguirà gli allenamenti alla Continassa sotto la guida di Igor Tudor, con l’obiettivo di essere a disposizione del tecnico croato per il finale di stagione in Serie A.



Classe 2006, Adzic ha impressionato positivamente nelle sue apparizioni con la seconda squadra bianconera, ma il suo percorso in Next Gen non può andare avanti a causa del regolamento che lo esclude dai playoff.



E per il futuro? La dirigenza bianconera ha già tracciato un possibile percorso: per la prossima stagione si valuta l’ipotesi di un prestito in un club che possa garantirgli continuità di impiego, fondamentale per la sua maturazione calcistica. L’obiettivo è permettergli di acquisire esperienza nel calcio professionistico ad alti livelli, per poi poter tornare a Torino con un bagaglio tecnico e mentale più solido. La Juventus punta forte su Adzic e intende gestirne lo sviluppo con grande attenzione e strategia.